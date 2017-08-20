الولايات المتحدة تتهم الصين بسرقة أسرارها الصناعية

واشنطن (أ ف ب)

أطلقت الولايات المتحدة يوم الجمعة رسميّاً، تحقيقاً تجاريّاً في الممارسات المتعلّقة بالملكية الفكرية في الصين والنقل القسري للتقنية الأميركية، وهو ما كان الرئيس دونالد ترامب دعا إليه هذا الأسبوع.

وقال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في بيان «يوم الاثنين، طلب منّي الرئيس ترامب النظر في القوانين والسياسات والممارسات الصينية التي يمكن أن تضرّ بحقوق الملكية الفكرية والابتكار والتطور التقني الأميركي». وأضاف «بعد التشاور مع أصحاب المصالح ووكالات حكوميّة، قررت أنّ هذه القضايا الحاسمة تستحق تحقيقاً شاملاً».

وقال لايتهايزر «سنحمي الملكيّة الفكريّة وبراءات الاختراع والعلامات التجاريّة والأسرار التجارية وأي ملكية فكرية حيوية لأمننا وازدهارنا». وأضاف أنّ الولايات المتحدة لن تتسامح مجدّداً مع «سرقة» بكين للأسرار الصناعية الأميركية. ويُطلق لايتهايزر التحقيق بموجب البند 301 من القانون التجاري الأميركي المتعلق بالملكية الفكرية.