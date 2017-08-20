غرفة أبوظبي تبحث مع مالاوي فرص التعاون الاقتصادي

أبوظبي (الاتحاد)
بحثت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري مع جمهورية مالاوي والمجالات الاستثمارية المتاحة التي يمكن للشركات العاملة في البلدين الاستفادة منها. جاء ذلك خلال اجتماع السيد عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي مع ويلفريد علي سفير جمهورية مالاوي لدى الدولة في مقر الغرفة بأبوظبي.
وقال القبيسي خلال الاجتماع إن هذا اللقاء يعتبر فرصة لتبادل المعرفة والخبرات وبحث فرص التعاون مع الشركات المالاوية وإمكانية عملها في أبوظبي إلى جانب معرفة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الإماراتية في مالاوي.
|
|