سوق عقارات الفجيرة على استقراره في النصف الأول

السيد حسن (الفجيرة)

شهد سوق العقارات في الفجيرة خلال النصف الأول من العام استقراراً في الأسعار يرجع حسب خبراء إلى تراجع نشاط العقارات في فصل الصيف من ناحية، ووجود وفرة في عدد الوحدات السكنية التي دخلت سوق العقارات مؤخراً.

وأكد خبراء سوق الأراضي في الفجيرة، أن السوق شهد استقراراً كبيراً خلال النصف الأول من العام، رغم أن الأسعار لا تزال مرتفعة مقارنة بالعام الماضي بنسبة 10% لكل الأراضي السكنية والتجارية والصناعية، خاصة أن سوق الفجيرة محدود فيما يخص الأراضي الصالحة للسكن وإقامة المشاريع التجارية والصناعية.

وقال خبير العقارات محمد بن حشر : «تشهد الفجيرة نهضة عمرانية وصناعية وسياحية واقتصادية كبيرة، ما كان سبباً مباشراً في وجود ارتفاع مستمر في الأسعار خلال السنوات الثلاث الماضية، وما كان معروضاً من أراض في العام 2016 ارتفع سعره مع بداية 2017 وظل مستقراً على هذا الارتفاع حتى شهر يونيو الماضي»، قبل أن يهدأ السوق.

وأشار ابن حشر أن سعر القدم الواحدة في شارع حمد بن عبدالله وفي المناطق المطلة على الشارع مباشرة قد تجاوز 2000 درهم، في وقت يشهد شارع الكويت الجديد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الأراضي مع بداية 2017، حيث سجل 700 درهم للقدم وظل مستقراً إلى هذا الحد خلال الفترة الماضية من العام. وشهد شارع الغرفة استقراراً في الأسعار، وتراوح سعر القدم طوال الأشهر الماضية من 350 إلى 400 درهم للقدم.