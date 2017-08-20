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«مركز أبوظبي للأعمال» ينشر منصات تواصل في المراكز التجارية
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تاريخ النشر: الأحد 20 أغسطس 2017

أبوظبي (وام)

تنظم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ممثلة بمركز أبوظبي للأعمال منصة لها في المراكز التجارية في أبوظبي من شأنها إتاحة فرصة التقاء المديرين والمسؤولين بجمهور المستهلكين والمهتمين بقطاع الأعمال لتقديم شرح عن أهم الخدمات الإلكترونية والرقمية والمبادرات والمشاريع التي تنفذها.

وأكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي للمركز بالإنابة خلال مشاركته في منصة الدائرة المقامة في ياس مول، الحرص على تعزيز التواصل مع الجمهور وتعريفهم بشكل مباشر بمبادرات ومشاريع الدائرة التي من شأنها المساهمة في فتح مجالات أوسع من الأنشطة الاقتصادية والتعريف بحقوق وواجبات المستهلكين.

وأشار إلى أن المنصة، التي تجوب المراكز التجارية في أبوظبي واستهلتها بمركز أبوظبي التجاري وياس مول وستستمر في عدد من المراكز الكبرى في المدينة، توفر للجمهور معلومات عن أهم الخدمات التي يقدمها تطبيق «ADBC» والموقع الإلكتروني للدائرة، إضافة إلى مبادرة «تاجر أبوظبي» و«الخدمة الذهبية» والتعريف بحقوق وواجبات المستهلكين ضمن حملة «اعرف حقوقك كمستهلك».

وأوضح المنصوري أن باقة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المركز ضمن التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني حققت تحولاً رقمياً لكل الخدمات بنسبة 100%، ما سهل على المتعامل إنجاز معاملاته من أي مكان دون الحاجة إلى مراجعة مركز خدمة المتعاملين.

وذكر أن مبادرة «تاجر أبوظبي»، التي أطلقتها الدائرة مؤخراً، تعد من أهم المبادرات الاستراتيجية التي تستهدف فئة المواطنين بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في قطاع الأعمال ويمكنهم من دخول عالم الأعمال والاستثمار في العديد من الأنشطة الاقتصادية التي تمنح الدائرة الموافقة على ترخيصها كمرحلة أولى وتشمل 30 نشاطاً اقتصادياً دون الحاجة لعقد إيجار المنشأة أو عقد التأسيس. ... المزيد
     
 

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