«الفرسان العقارية» تطرح فللاً فاخرة للإيجار

أبوظبي (الاتحاد)

طرحت شركة «الفرسان العقارية» التابعة لمجموعة «الفرسان القابضة»، فللاً فاخرة من النوع الأول والثاني ضمن مشروع «قرية الفرسان» أمام العملاء للإيجار بقيمة 245 و265 ألف درهم على التوالي. ويضم المشروع 385 فيلا و440 وحدة سكنية تشمل شققاً تضم بين 1 - 4 غرف نوم وتمتد على مساحة 241.985 ألف متر مربع.

وقال راشد القبيسي، مدير عام شركة «الفرسان القابضة»: «بات كامل المشروع جاهزاً اليوم لاستقبال العائلات بما ينطوي عليه من وسائل راحة ومرافق ضرورية لحياة العائلات. وتمثل قرية الفرسان وجهةً مثلى للعيش ومجتمعاً حيوياً يختزل مزايا عديدة بدءاً من متاجر التجزئة، وفندق من فئة الخمس نجوم، ووصولاً إلى المنتجع الرياضي ذي المواصفات العالمية».