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يتوافق مع الشريعة الإسلامية

«بورصة دبي للسلع» و«عائض دعجم» تطلقان أول عقد ذهب فوري

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تاريخ النشر: الأحد 20 أغسطس 2017

دبي (الاتحاد)

اتفقت بورصة دبي للذهب والسلع ومجموعة عائض دعجم السعودية على تطوير وإطلاق أول عقد ذهب فوري متوافق مع الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، ليتم تداوله في بورصة دولية.

وتسمح هذه الشراكة للمؤسستين بتوسيع حضورهما في سوق التمويل الإسلامي في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، كما ستجذب اهتمام المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة.

وتعكس هذه الخطوة النمو المتزايد لمكانة المملكة ودول مجلس التعاون في أسواق الذهب المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، يتراوح الطلب على الذهب في السعودية ما بين 60 و85 طناً، وهو أعلى مستوى في الشرق الأوسط والسادس على مستوى العالم، ويمثل نحو 30% من إجمالي الطلب في جميع أنحاء المنطقة.

وتقدّر قيمة استثمارات الذهب المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنحو 2 تريليون دولار، مما يشير إلى أن قرار إطلاق هذا العقد الجديد قد جاء في الوقت المناسب. ... المزيد
     
 

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