صندوق أبوظبي للتنمية يمول 18 مشروعاً في أفغانستان

أبوظبي (الاتحاد)

يعمل صندوق أبوظبي للتنمية، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الصندوق، كشريك أساسي للحكومة الأفغانية في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد. ويساهم الصندوق منذ العام 1977 في تنفيذ مشروعات تنموية عديدة في أفغانستان، في وقت مول وأدار على مدار السنوات الماضية 18 مشروعاً تنموياً بلغت تكلفتها الإجمالية 1.2 مليار درهم، خصصت لمشروعات تخدم القطاعات الأكثر تأثيراً في تسريع العملية التنموية في أفغانستان أهمها الزراعة والإسكان والطاقة والنقل والصناعة ومشاريع التنمية الاجتماعية والصحية.

وأكد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بمناسبة احتفال أفغانستان بعيد استقلالها، أن دولة الإمارات ترتبط مع أفغانستان بعلاقات وطيدة ومتميزة على مر العقود الماضية، مشيراً إلى حرص الصندوق الدائم على تطويرها وتعزيزها من خلال دعم المشاريع التنموية التي تمثل أولويةً للحكومة الأفغانية، وخاصة المشاريع المتعلقة بتطوير قطاع البنية التحتية.

وشدد على أن الصندوق لا يألو جهداً في العمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات التنمية الإقليمية والعالمية التي تعمل لصالح إعادة إعمار أفغانستان لمساعدتها على تخطي التحديات الاقتصادية التي تواجهها، إضافة لدعم جهود الحكومة الأفغانية على تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي وصولاً لتحقيق التنمية الشاملة، وكلنا ثقة بأن المشاريع الممولة ستلعب دوراً حيوياً في دعم الخطط التنموية الطموحة التي تنفذها الحكومة الأفغانية، كما ستساعد في تحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية في أفغانستان.

وفي قطاعي النقل والمواصلات، عمل الصندوق على إقامة مشاريع لتوسعة وإعادة تأهيل بعض الطرق الرئيسية والجسور في كابول لضمان سهولة التنقل المدني وتقليل الاختناقات المرورية داخل العاصمة، ويتضمن المشروع بناء وتوسعة ثلاثة طرق رئيسية في كابول بطول 17 كم وعرض 40 إلى 60 متراً، كما يشمل المشروع إنشاء مصارف لمياه الأمطار وممرات للمشاة، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع في مرحلتيه الأولى والثانية ما يقارب 136 مليون درهم.