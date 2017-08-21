تسجيل 175 مشروعاً في مبادرة «رخصة الغد»

رأس الخيمة (الاتحاد)

قال محمد المحمود مدير إدارة تطوير الأعمال في اقتصادية رأس الخيمة إن عدد «رخص الغد» المسجلة في دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة بلغ 175 مشروعا، مشيراً إلى أن الدائرة تشهد تزايدا في عدد الطلبات للتسجيل في مثل هذه المشروعات والأنشطة الريادية التي تشملها المبادرة.

وتشجع «رخصة الغد» المواطنين على الانخراط في العمل التجاري وتحفزهم على ممارسة الأعمال ابتداء من المنزل، ولإقامة مشاريع تجارية ذات تكاليف منخفضة تسهم في تحسين مستويات دخلهم، ثم تحويلها إلى منشآت تجارية خلال 3 سنوات.

وأضاف المحمود أن الدائرة خصصت العديد من المزايا لأصحاب «رخص الغد»، بينها، تنظيم معارض سنوية، وتوفير دورات تثقيفية وتدريبية، ومتابعة للمشاريع، وتقديم خدمات ترويجية وتسويقية، وتقديم الاستشارات المجانية في المجالات القانونية والمالية والتسويقية والتقنية.