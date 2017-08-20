تشغيل محطة كهرباء العين بأيادٍ إماراتية بالكامل

أبوظبي (الاتحاد)

شهد الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة عملية تشغيل محطة كهرباء بأيدي طلبة إماراتيين، في إطار خطة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي لتوطين الوظائف الفنية والحيوية في المحطات التابعة لها، وأعرب عن تقديره لهم لتمكنهم من تشغيل المحطة ذاتيا من دون أي تدخل من الفريق الفني في الشركة.

وشارك 6 من طلبة كليات التقنية العليا في دورة تدريبية صيفية في محطة العين التابعة لشركة المرفأ للطاقة، وحصل الطلبة خلال التدريب على كل المهارات الفنية اللازمة لتفكيك وتركيب وتشغيل ووقف التوربينات ورفع سرعتها، إضافة إلى تمكنهم من ربط التوربين بالشبكة الرئيسة وإعادة تشغيلها وقتما تدعو الحاجة، والربط بمركز التحكم، وإتقان كافة المهارات الفنية اللازمة لذلك.

وقال المهندس عارف حسن عبد الله مدير عام شركة المرفا للطاقة «التحق 3 طلاب و3 طالبات من كليات التقنية العليا في مدينة العين من تخصص الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية، ببرنامج التدريب الصيفي في الشركة، التي أعدت خطة عمل متكاملة من دروس عملية ونظرية تهدف إلى توفير أعلى مستويات التدريب لتشغيل وصيانة بعض المعدات الكهربائية والميكانيكية ليتمكن الطلبة في نهاية التدريب من إتقان مهارات التشغيل والصيانة في محطات التوليد».

وفي السياق نفسه، عبَّر الطلبة المتدربون عن فرحتهم بقدرتهم على إنجاز كل أعمال التشغيل المطلوبة منهم خلال فترة قصيرة من التدريب، وتقدموا بالشكر إلى شركة المرفأ للطاقة، كما أشار الطلبة إلى حرصهم على إتقان المهارات اللازمة في العمل وعزمهم على القيام بدور فاعل في خدمة الدولة مدركين أهمية واجبهم تجاهها.

وعلى هامش تشغيل المحطة قام الصيعري بتكريم الطلبة المتدربين وتسليمهم شهادات تقديرية، معربا لهم عن حرص الهيئة على القيام بدورها تجاه مجتمع دولة الإمارات، لتطوير قدرات أبنائها وتعزيز مهاراتهم بما يخدم مصلحة الدولة.