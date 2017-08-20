مرافئ الفجيرة تستقبل السفينة الأولى

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت مرافئ الفجيرة المنشأة حديثاً، سفينة «دبي ألاينس»، الأولى التي تصل إلى الميناء، بعد اتفاقية الامتياز التي وقعتها موانئ أبوظبي مع ميناء الفجيرة خلال يونيو الماضي.

ومنحت اتفاقية الامتياز 35 عاماً مع ميناء الفجيرة، موانئ أبوظبي الحقوق الحصرية لتطوير البنية التحتية الموجودة للميناء وإدارة عمليات شحن الحاويات والبضائع العامة والمدحرجة وخدمات نقل المسافرين عبر السفن السياحية. إضافة إلى ذلك، أنشأت موانئ أبوظبي، مرافئ الفجيرة التي تولت إدارة محطات ميناء الفجيرة اعتباراً من 1 أغسطس.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي «نحن في صدد بداية حقبة جديدة لموانئ أبوظبي وميناء الفجيرة، وسيصب الاستثمار في البنية التحتية للموانئ في تعزيز تطوير وتشغيل عدد من الموانئ والمحطات في الدولة، بما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في عدد السفن المتدفقة لميناء الفجيرة مثل سفينة دبي ألاينس وغيرها الكثير في المستقبل». وتعتبر سفينة « دبي ألينس» إحدى سفن شركة ستار فيدرس، لخدمات حاويات النقل البحري القصيرة والتي تدير شبكة تغذية بين الموانئ الإماراتية. ووصلت السفينة إلى مرافئ الفجيرة لتوصيل حاوية للصناعات المحلية وتلقي الحاويات للشحنات القادمة.

واستقبل ناصر البوسعيدي مدير عام مرافئ الفجيرة، أوبا جايالث، المدير العام للعمليات في شركة «ستار فيدرز»، ونيرميل بيرارا المدير العام للمبيعات والتسويق في شركة «ستار فيدرز»، حيث عبروا عن كامل دعمهم والتزامهم التعاون والعمل مع مرافئ الفجيرة الحديثة الإنشاء.