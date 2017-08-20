مرافئ الفجيرة تستقبل السفينة الأولى

أبوظبي (الاتحاد)
استقبلت مرافئ الفجيرة المنشأة حديثاً، سفينة «دبي ألاينس»، الأولى التي تصل إلى الميناء، بعد اتفاقية الامتياز التي وقعتها موانئ أبوظبي مع ميناء الفجيرة خلال يونيو الماضي.
ومنحت اتفاقية الامتياز 35 عاماً مع ميناء الفجيرة، موانئ أبوظبي الحقوق الحصرية لتطوير البنية التحتية الموجودة للميناء وإدارة عمليات شحن الحاويات والبضائع العامة والمدحرجة وخدمات نقل المسافرين عبر السفن السياحية. إضافة إلى ذلك، أنشأت موانئ أبوظبي، مرافئ الفجيرة التي تولت إدارة محطات ميناء الفجيرة اعتباراً من 1 أغسطس.
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واستقبل ناصر البوسعيدي مدير عام مرافئ الفجيرة، أوبا جايالث، المدير العام للعمليات في شركة «ستار فيدرز»، ونيرميل بيرارا المدير العام للمبيعات والتسويق في شركة «ستار فيدرز»، حيث عبروا عن كامل دعمهم والتزامهم التعاون والعمل مع مرافئ الفجيرة الحديثة الإنشاء.