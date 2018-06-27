ميسي يعود للمونديال !

أبوظبي (الاتحاد)

بعد ماراثون من المعاناة قاد المدافع ماركوس روخو الأرجنتين للدور الثاني لمونديال روسيا بعد الفوز على نيجيريا 2-1 في اللحظات الأخيرة أمس على ستاد سان بطرسبرج. سجل ليو ميسي الهدف الأول لمنتخب «التانجو» في الدقيقة 14 وهو الهدف رقم 100 في مونديال روسيا، وتعادل فيكتور موزيس من ركلة جزاء لنيجيريا في الدقيقة 51، وقبل النهاية بأربع دقائق أنقذ ماركوس روخو بلاده من الخروج المبكر وسجل الهدف الثاني.

وفي المباراة الثانية على ستاد روستوف أرينا فازت كرواتيا على آيسلندا 2-1، سجل ميلان باديلي أولاً لكرواتيا في الدقيقة 53، وتعادل جايلفي سيجوردسون من ركلة جزاء في الدقيقة 76، وعاد بريسيتش ليضيف الهدف الثاني الدقيقة 90، لترفع كرواتيا رصيدها إلى 9نقاط في صدارة المجموعة وتواجه الدنمارك بينما تلتقي الأرجنتين مع فرنسا في الدور الثاني.