الحكم لصالح ترامب بشأن حظر السفر

واشنطن (وكالات)

أقرت المحكمة العليا الأميركية أمس مرسوم الرئيس دونالد ترامب المناهض للهجرة مانحة انتصارا واضحا للرئيس بعد معركة قضائية حول هذا الإجراء المثير للجدل.

فقد حقق ترامب أحد أكبر الانتصارات خلال رئاسته بعدما أيدت المحكمة العليا الأميركية حظر السفر الذي فرضه على 6 دول هي اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية. وأصدرت هيئة المحكمة قرارها بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لتنهي بشكل مؤقت معركة شرسة في ساحات المحاكم حول ما إذا كانت تلك السياسة تمثل حظرا غير قانوني على المسلمين. ويهيمن المحافظون على هيئة المحكمة العليا بأغلبية خمسة قضاة. وقد أشاد ترامب بقرار المحكمة ووصفه بأنه «نصر عظيم» للشعب الاميركي على المعارضة «الهستيرية» من الديموقراطيين والاعلام. وقال ترامب في بيان إن «المحكمة العليا وافقت على السلطة الواضحة للرئيس للدفاع عن الامن القومي للولايات المتحدة.. هذا الحكم هو كذلك لحظة تبرئة عقب اشهر من التعليقات الهستيرية من الاعلام والسياسيين الديموقراطيين الذين يرفضون فعل اللازم لتأمين حدودنا وبلادنا». وكانت محاكم أدنى درجة قد عرقلت حظر السفر الذي أعلنه ترامب في سبتمبر فضلا عن نسختين معدلتين سابقتين، في طعون قانونية رفعتها ولاية هاواي وجهات أخرى. وقالت المحكمة إن مقدمي الطعون لم يقدموا ما يثبت أن الحظر ينتهك قانون الهجرة الأميركي أو التعديل الأول بالدستور الذي يحظر على الحكومة تفضيل دين على آخر. وأيد الحكم صلاحيات الرئاسة الواسعة بشأن الأفراد المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة. ويعني القرار أن الحظر الحالي قد يستمر وأن من الممكن أن يضيف ترامب المزيد من الدول.