أوامر باعتقال 138 شخصاً بينهم عسكريون في تركيا

عواصم (وكالات)

أصدرت السلطات التركية أمس الثلاثاء مذكرات اعتقال بحق 138 شخصا، بينهم عسكريون في الخدمة، على صلة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016.

ويأتي إصدار هذا العدد الكبير من مذكرات التوقيف بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الني شهدتها البلاد أول أمس الأحد.

وشهدت الانتخابات إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان، فضلا عن حصول تحالف يقوده حزبه العدالة والتنمية على الأغلبية البرلمانية.

ووفقاً لوسائل الإعلام التركية، فإنه يشتبه في أن الصادر بحقهم مذكرات توقيف على صلة برجل الدين فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه الحكومة التركية بالتخطيط للمحاولة الانقلابية. وأوضحت مصادر إعلامية تركية أن الشرطة داهمت عناوين في 23 ولاية، بينها أنقرة، لتوقيف المشتبه بهم، موضحة أن من بينهم أفرادا في سلاح البحرية وقوات الدرك، وكذلك مسؤولي شرطة سابقين. وأضافت أنه تم حتى الآن توقيف 66 منهم. وبعد المحاولة الانقلابية، فرضت الحكومة التركية حالة الطوارئ واعتقلت أكثر من 50 ألف شخص، وفصلت نحو 150 ألف موظف حكومي.