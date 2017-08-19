عبد الله آل ثاني: غرفة عمليات سعودية خاصة تتولى شؤون الحجاج القطريين

الرياض (الاتحاد)
أعرب الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على حسن استقباله وإكرامه، وقبول وساطته لفتح منفذ سلوى الحدودي أمام حجاج قطر.
ونشر الشيخ عبد الله سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، توجه فيها بالشكر للعاهل السعودي وولي العهد على حسن استقباله، قائلاً: «شكراً يا خادم الحرمين، وشكراً يا ولي العهد، على استقبال وإكرام أخيكم، وقبول وساطته، وهذا طبع إخوان نورة». وأضاف «&rlmما وجدته من حرص الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان على الشعب القطري، دعاني لطلب تخصيص رقم للاتصال لتسهيل زيارات القطريين لأقاربهم وحلالهم»، مشيراً إلى أن الملك سلمان، وافق وأمر بتخصيص غرفة عمليات خاصة بطاقم سعودي، تتولى شؤون الحجاج القطريين، وستكون تحت إشراف الشيخ عبد الله.
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