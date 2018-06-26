المعارضة تبحث و«أصدقاء سوريا» الدستور



تاريخ النشر: الأربعاء 27 يونيو 2018 عواصم (وكالات) أعلنت «هيئة التفاوض» السورية المعارضة في الرياض، أمس، عقد لقاء مع سفراء دول «مجموعة أصدقاء سوريا»، لمناقشة لائحة لجنة الدستور والمسار السياسي في سوريا، نافية تقديمها أي لائحة للجنة الدستور. وقال الناطق باسم هيئة التفاوض السورية، يحيى العريضي في تصريح حصري لوكالة «سبوتنيك» الروسية أمس: «يبحث اللقاء بين الهيئة وسفراء دول أصدقاء سوريا في الرياض، لائحة لجنة الدستور والمسار السياسي»، نافياً أن تكون الهيئة قد طرحت حتى الآن أي لائحة. وبدأت هيئة التفاوض السورية في 23 يونيو الجاري، اجتماعاتها في الرياض بهدف وضع لائحة بأسماء المشاركين في لجنة الدستور السورية، فيما كانت الحكومة السورية قد قدمت لائحة ممثليها في هذه اللجنة.