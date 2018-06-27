«الأغذية العالمي» يغيث 30 ألف نازح ويتوقع المزيد

جمال إبراهيم وكالات (عواصم)
حذر برنامج الأغذية العالمي من أن عدد المدنيين الفارين من درعا وريفها جراء التصعيد العسكري المستمر، سيرتفع إلى الضعف، بعد أن أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 45 ألف خلال اليومين الماضيين، موضحاً على لسان المتحدثة باسمه بتينا لوشر، أنه قدم حصصاً غذائية لنحو 30 ألف شخص حتى صباح أمس. من جهته، أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أمس، أن المملكة «لن تستقبل المزيد من اللاجئين السوريين»؛ لأنها «استوعبت أكثر من طاقتها»، الأمر الذي كرر عليه وزير خارجيته أيمن الصفدي، الذي شدد على أن «الحدود الأردنية ستظل مغلقة، ويمكن للأمم المتحدة مساعدة السوريين الفارين من العنف في الجنوب داخل بلادهم».
وجاءت تصريحات الرزاز عقب لقاء مع رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، ورؤساء الكتل النيابية، تناول الشأن الداخلي وخطاب الثقة الذي ستضعه الحكومة أمام المجلس خلال أيام لنيل الثقة. وقال الرزاز الذي كلفه العاهل الأردني في 5 يونيو الحالي بتشكيل الحكومة، إن الحدود الأردنية «منيعة ولا خوف عليها»، وأن الأردن معني بحل سياسي للأزمة السورية، وأن جهوداً تبذل للوصول إلى هذا الحل. وأعلنت الأمم المتحدة، في بيان، أن ما لا يقل عن 45 ألف شخص فروا من القتال في محافظة درعا جنوب غرب البلاد باتجاه الحدود مع الأردن. ويبدي الأردن تخوفاً من تفجر الأوضاع في مناطق الجنوب السوري المحاذية لأراضيه وطولها 375 كلم.
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