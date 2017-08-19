عيسى خليفة السويدي: قطر وفرت المأوى لـ «الإخوان» الهاربين من الإمارات

أبوظبي (وام)

كشف تقرير وثائقي جديد- بثته القنوات التلفزيونية في الدولة ظهر أمس عن تحول الدوحة إلى «مركز تدريب» على العبث بأمن واستقرار الإمارات.. ضمن ملف جديد من «ملفات قطر في دعم الإرهاب».

وأورد التقرير المتلفز، الذي امتد لنحو نصف ساعة وحقق نسب مشاهدة قياسية، اعترافات عيسى خليفة السويدي أحد الأعضاء السابقين في تنظيم الإخوان الإرهابي وعضو ما يسمى «مجلس شورى» الجماعة.. كشاهد عيان على دعم الدوحة للإرهاب. وكشفت اعترافات السويدي عن تبني الدوحة لـ«منظمات مشبوهة» لها ارتباطات مباشرة وغير مباشرة بأخرى دولية تعمل على تدريب الشباب - ومنهم إماراتيون - على زعزعة استقرار وأمن دولهم وإتاحتها لأعضاء «التنظيم السري» الهاربين حضور دورات وملتقيات. وكان لافتاً أن يبث التقرير مداخلة، بالصوت والصورة، لإحدى عضوات «التنظيم السري» وهي هاربة من الإمارات خلال إحدى هذه الدورات وهي تحرض على دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها.. داعية إلى دعم ما أسمته تغيير النظام في الإمارات أو إسقاطه.

وجزم السويدي بأن وصول «الفارين من الإمارات» إلى الدوحة لم يكن أمراً عشوائياً بل تم عبر «خطة للطوارئ».. حيث استقر البعض منهم هناك.. فيما وفرت الدوحة للبعض الآخر «الممر الآمن» إلى دول أخرى «رغم انتهاء فترات صلاحية جوازات سفرهم».

وعرج العضو السابق في «التنظيم الإرهابي» على القطري المدعو محمود الجيدة الذي مثل أحد أذرع قطر لتوفير الدعم المادي والمعنوي لأعضاء التنظيم الهاربين إلى الدوحة، مفنداً ادعاءاته بتعرضه للتعذيب خلال قضائه فترة عقوبته، وأكد أنه كان يتلقى خدمات ممتازة ويتواصل مع أهله.. فيما أتيح له استقبال السفير القطري لدى الدولة.