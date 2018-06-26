محكمة مصرية تدرج 186 إخوانياً على قوائم الإرهاب بينهم إعلاميون

أحمد شعبان، وكالات (القاهرة)

أدرجت محكمة جنايات القاهرة، أمس 186 إخوانياً من بينهم إعلاميون على قوائم الإرهاب لمدة 5 أعوام، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ «طلائع حسم الإرهابية». وشمل القرار إعلاميين ينتمون للجماعة الإرهابية، من بينهم معتز مطر، ومحمد ناصر، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة.

وجاء بحيثيات المحكمة، أنه وفقاً لتحريات قطاع الأمن الوطني، فقد اتفق قيادات جماعة الإخوان الهاربون على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة، وتصعيد العمل المسلح للتنظيم داخل البلاد.