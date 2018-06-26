البحرين تطالب بتدابير لتجفيف منابع الإرهاب

قبرص (وكالات)

أدان نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى البحريني عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية، التي تعقد في قبرص عبدالعزيز حسن أبل، جميع أنواع التدخلات وأشكال الإرهاب التي تتعرض لها مملكة البحرين، وجميع الدول الشقيقة والصديقة، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير الفعالة، والعمل صفاً واحداً لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء عليه، حتى يتحقق الأمن والأمان لشعوب العالم كافة.

وأكد خلال مناقشة قرار بشأن سوق الطاقة في آسيا، أن على إيران الكف عن التدخلات في الشؤون الداخلية للدول، وتصحيح سياساتها بشأن استخدام الطاقة النووية، بحيث تتناغم مع السياسة العالمية التي توجه للاستفادة من الطاقة النظيفة في المجالات السلمية، مؤكدا أن الإرهاب يقوض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويجب مواجهته بكل الوسائل.