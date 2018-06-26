السعودية: حل الدولتين خيار استراتيجي لقضية فلسطين

الأمم المتحدة (وكالات)

أكدت المملكة العربية السعودية أن التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، يعد خياراً استراتيجياً لإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وإنهاء النزاع العربي- الإسرائيلي. ودعا نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة خالد منزلاوي في كلمة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي في المناقشة المفتوحة حول «الحالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي تغييرات تجريها إسرائيل على خطوط الرابع من يونيو 1967، كما طالب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانصياع للقرارات والقوانين الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين. واتهم إيران بمواصلة دعم قوى التمرد والانقلاب من ميليشيات الحوثي في اليمن وتزويدها بالأسلحة والصواريخ التي تتعرض لها مدن المملكة بين حين وآخر حيث وصل عدد الهجمات الصاروخية إلى 155 كان آخرها ما شهدته الرياض، وسقوط بعض الحطام على الأحياء السكينة، وقد ثبت بتقارير مستقلة من الأمم المتحدة أن هذه الصواريخ من صنع إيران وأن إيران هي من زودت بها المتمردين الحوثيين. وأدان قيام الحوثيين بزرع آلاف الألغام في اليمن عامة والحديدة بشكل خاص بطريقة عشوائية استهتاراً وعبثاً بأرواح المدنيين. وجدد دعم المملكة للحل السلمي في سوريا القائم على مبادئ إعلان جنيف1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.