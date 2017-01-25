انطلاق مؤتمر الخليج للمتداولين في دبي اليوم

دبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، تبدأ فعاليات الدورة السنوية الثالثة لمؤتمر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأسواق المالية والخزينة في دبي اليوم.

ينظم الحدث -الذي يستمر يومين- جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية بمشاركة نحو 350 شخصاً من الدول الست الأعضاء في المجلس من العاملين في مجالات الاستثمار والبنوك والخزينة والمال والأعمال.

ويشارك في تنظيم المؤتمر، مجلس دبي الاقتصادي كشريك استراتيجي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي كشريك تسويقي و«كلية إدارة الأعمال أكسفورد».

ويتحدث في المؤتمر نخبة من المتحاورين من بينهم الدكتور يوسف حمد الإبراهيم من دولة الكويت الذي تقلد عدة مناصب وزارية منها المالية والتخطيط والتنمية الإدارية وهاني راشد الهاملي أمين عام مجلس دبي الاقتصادي.

ويستعرض المؤتمر عدة موضوعات تتعلق بإصدار السندات في دول الخليج ومستقبلها إذا صدرت بعملات غير الدولار الأميركي ومسألة تنويع الاستثمارات لدول الخليج والآثار والنتائج المترتبة على الدمج في القطاع المصرفي.

كما يناقش المؤتمر تأثير انخفاض أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة على تنويع إيرادات ميزانيات دول مجلس التعاون والتوجه نحو فرض الضرائب بما في ذلك إدخال الضريبة على القيمة المضافة خلال العام المقبل.