ويليام ينقل رسالة سلام من ريفلين إلى عباس



تاريخ النشر: الأربعاء 27 يونيو 2018 تل أبيب (وكالات) طلب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أمس من الأمير ويليام دوق كامبريدج أن ينقل إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس «رسالة سلام». وقال ريفلين الذي استضاف ويليام في القدس المحتلة «إن على الفلسطينيين أن يقبلوا عودة اليهود إلى موطن أجدادهم، وأن الوقت قد حان لإسرائيل والفلسطينيين لإنهاء نزاعهم». وأضاف مخاطبا الأمير ويليام «أعلم أنك ستقابل عباس اليوم الأربعاء.. أود منك أن ترسل له رسالة سلام، وأخبره بأنه حان الوقت أن نجد الطريق لبناء الثقة» وتابع: «بناء الثقة خطوة أولى من أجل التوصل إلى تفهم بأنه يتعين علينا أن نضع نهاية للمأساة بيننا القائمة منذ 120 عاماً». وشدد على التزام إسرائيل بضمان حرية العبادة للجميع، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن التغلب على الانقسامات السياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلا عندما يقبل الفلسطينيون إسرائيل كدولة قومية يهودية. فيما أعرب ويليام، أول عضو في العائلة المالكة البريطانية، يقوم بزيارة رسمية لإسرائيل منذ عام 1948، أيضًا عن أمله في إحلال السلام في الشرق الأوسط.