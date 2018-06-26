«أونروا» بحاجة لأكثر من 200 مليون دولار

الأمم المتحدة (أ ف ب)

أعلنت الأمم المتحدة أمس، أن المساعدات المالية الإضافية التي تلقتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» للتعويض عن خفض الولايات المتحدة مساهمتها المالية للوكالة الأممية لا تزال دون المطلوب، إذ إن «أونروا» ما زالت بحاجة لأكثر من 200 مليون دولار لإكمال السنة. وحذر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لايتشاك خلال مؤتمر للمانحين في نيويورك من أنه إذا لم يتأمن المبلغ الناقص، فإن قسماً من المدارس التي تديرها الأونروا «قد لا يفتح أبوابه مجدداً في أغسطس». وأضاف أن «الأنشطة الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة على المحك».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إن الفشل في تأمين موارد الحاجة إليها ماسة سيترتب عليه مزيد من المصاعب للمجتمعات ومزيد من اليأس للمنطقة ومزيد من انعدام الاستقرار للعالم.

وأضاف «لا يجدر بنا أن نتخلى عن التلامذة، ويجب علينا أن نفعل كل ما بإمكاننا من أجل أن نضمن استمرار وصول الغذاء، وبقاء المدارس مفتوحة، وعدم فقدان السكان الأمل».