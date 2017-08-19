الكوليرا.. صرخة اليمنيين ضد قادة الانقلاب

مهجة أحمد (عدن)

تسببت القوى الانقلابية بقيادة مليشيا الحوثي والمخلوع في تدهور خدمات الرعاية الصحية بمختلف المرافق في اليمن، ما شكل عبئاً ثقيلاً على أوضاع الصحة العامة ومنظومتها التي أغلق بعضها والبعض الآخر يعمل بأدنى طواقمه الطبية والصحية؛ بسبب انعدام النفقات التشغيلية وعجز في الأدوية والمعدات في المستشفيات والمراكز اليمنية.

وفي الظروف الراهنة للمرافق الصحية وانتشار الأوبئة والأمراض، توجه مصادر طبية التهم للمليشيات الحوثية بالتلاعب، والاستحواذ على جزء كبير من الدعم والمساعدات الإنسانية، لمسلحيها من أجل تقوية جبهات القتال، التي تشنها في عدد من المحافظات اليمنية، وترك حياة اليمنيين المحتاجين للاهتمام والرعاية الصحية، يواجهون المرض وجرعات اليأس والموت معاً.

وناشدت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير حكومية العاملة في مجال الصحة في اليمن لدعم خدمات الرعاية الصحية وانتشاله من الانهيار، حيث أشار القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، نيفيو زاغاريا، إلى أن (14.8) مليون من اليمنيين يفتقدون لفرص الحصول على الخدمات الصحية، وأن غياب التمويل اللازم سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الصحي، وحسب إحصاء منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة فقد بلغ عدد الوفيات بسبب تفشي مرض الكوليرا 1500 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المشتبه في إصابتها بهذا الوباء (246) ألف حالة حتى نهاية شهر «يونيو» الماضي.

وساهمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية من خلال المساعدات الطبية والعلاجية العاجلة لمجابهة وباء الكوليرا الآخذ بالانتشار بصورة سريعة، حيث تم تزويد عدد من المراكز الصحية والمستشفيات اليمنية بمضادات مرض الكوليرا، وسيرت قوافل علاجية تحمل الأدوية والمحاليل المضادة للكوليرا والسوائل الوريدية، شملت (100) ألف لتر من السوائل الوريدية المضادة للوباء ــ أي ما يعادل (56) طناً كمرحلة أولى، إضافة إلى (150) ألف علبة من المحاليل المخبرية لتشخيص المرض وتوفير مادة الكلور لتعقيم المياه، كما أنها قدمت مساعدات وشحنات علاجية لاحتواء الكوليرا تشمل المحافظات اليمنية كافة، بما فيها الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية.