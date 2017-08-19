الكوليرا.. صرخة اليمنيين ضد قادة الانقلاب

مهجة أحمد (عدن)
تسببت القوى الانقلابية بقيادة مليشيا الحوثي والمخلوع في تدهور خدمات الرعاية الصحية بمختلف المرافق في اليمن، ما شكل عبئاً ثقيلاً على أوضاع الصحة العامة ومنظومتها التي أغلق بعضها والبعض الآخر يعمل بأدنى طواقمه الطبية والصحية؛ بسبب انعدام النفقات التشغيلية وعجز في الأدوية والمعدات في المستشفيات والمراكز اليمنية.
وفي الظروف الراهنة للمرافق الصحية وانتشار الأوبئة والأمراض، توجه مصادر طبية التهم للمليشيات الحوثية بالتلاعب، والاستحواذ على جزء كبير من الدعم والمساعدات الإنسانية، لمسلحيها من أجل تقوية جبهات القتال، التي تشنها في عدد من المحافظات اليمنية، وترك حياة اليمنيين المحتاجين للاهتمام والرعاية الصحية، يواجهون المرض وجرعات اليأس والموت معاً.
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وساهمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية من خلال المساعدات الطبية والعلاجية العاجلة لمجابهة وباء الكوليرا الآخذ بالانتشار بصورة سريعة، حيث تم تزويد عدد من المراكز الصحية والمستشفيات اليمنية بمضادات مرض الكوليرا، وسيرت قوافل علاجية تحمل الأدوية والمحاليل المضادة للكوليرا والسوائل الوريدية، شملت (100) ألف لتر من السوائل الوريدية المضادة للوباء ــ أي ما يعادل (56) طناً كمرحلة أولى، إضافة إلى (150) ألف علبة من المحاليل المخبرية لتشخيص المرض وتوفير مادة الكلور لتعقيم المياه، كما أنها قدمت مساعدات وشحنات علاجية لاحتواء الكوليرا تشمل المحافظات اليمنية كافة، بما فيها الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية.
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