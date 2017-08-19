برلين تندد بتدخل أردوغان في الحملة الانتخابية الألمانية

برلين (أ ف ب)

ندد وزير الخارجية الألماني سيجمار جابريال أمس، بدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أتراك ألمانيا إلى عدم منح أصواتهم للاتحاد المسيحي الديمقراطي ولا للحزب الاشتراكي الديمقراطي ولا للخضر في الانتخابات المقبلة، معتبراً أنه «تدخل في الحملة الانتخابية».

وقال جابريال المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مقابلة مع صحف محلية «إنه تدخل استثنائي في سيادة بلادنا» مضيفاً «تدخل أردوغان يظهر أنه يريد تحريض الناس ضد بعضها البعض» قبل انتخابات 24 سبتمبر.

وحث الألمان على الرد من خلال تحقيق نسبة مشاركة عالية والتصويت للأحزاب التي تدعم الديمقراطية.وقال «فلنظهر لأولئك الذين يريدون تحريضنا ضد بعضنا البعض أننا لن نشارك في هذه اللعبة الشريرة».ولم ترق تصريحات أرودغان أيضاً للممثلين الأتراك في ألمانيا. واتهم اتيلا كارابوركلو، الرئيس المشارك للجمعية التركية في ألمانيا، أرودغان «بالسعي لتقسيم المجتمع الألماني».

وأمس، طلب أردوغان من الأتراك في ألمانيا أن لا يمنحوا أصواتهم للاتحاد المسيحي الديمقراطي ولا للحزب الاشتراكي الديمقراطي ولا للخضر، في انتخابات سبتمبر التشريعية، ووصف هذه الأحزاب بأنها «عدوة زادت التوترات في الأشهر الأخيرة بين ألمانيا وتركيا، في إحدى أشد الأزمات من سنين بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.