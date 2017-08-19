حواجز أسمنتية وسواتر رملية تنتشر في أوروبا

لندن (أ ف ب)
باتت الحواجز الأسمنتية والسواتر الرملية آخر الوسائل المستخدمة في المدن الأوروبية الرئيسة في إطار السعي لمنع اعتداءات الدهس التي تجتاح القارة منذ عام. وبعد اعتداء برشلونة وكامبريلس، يحذر خبراء من أن منع هذه الهجمات سهلة التنفيذ يبدو مستحيلا. لكن بعض البلدان ترى أن وضع عوائق على جانب الطرق وتعزيز تواجد عناصر الأمن في المناطق المزدحمة يعدان وسيلة لتقليل خطر الهجمات.
ووضعت لندن حواجز على أرصفة ثلاثة جسور في وسط لندن في يونيو الفائت، بعد أيام من دهس 3 مهاجمين يرتدون أحزمة ناسفة مزيفة للمارة على جسر لندن. وقتل ثمانية أشخاص، وجاء الهجوم بعد هجوم مماثل في مارس دهس فيه رجل المشاة على جسر ويستمنستر قبل أن يطعن حتى الموت شرطيا غير مسلح.
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أوصى المسؤولون في بروكسيل بوضع حواجز خرسانية لحماية التجمعات الكبيرة، وقال ناطق باسم الشرطة إن الإجراءات تشمل وضع سواتر رملية تزن الواحدة منها طنا ونصب حواجز خرسانية في المدينة، التي تعرضت لثلاثة اعتداءات انتحارية في 22 مارس 2016.
ووضعت السويد حواجز خرسانية على شكل أسود في شوارع المشاة الرئيسية في ستوكهولم بعد أن دهست شاحنة متسوقين خارج محل مكتظ في أبريل الفائت ما أدى إلى مقتل 5 ،بينهم طفلة عمرها 11 عاماً.