رئيس الأركان الأميركي: ملتزمون بالدفاع عن اليابان

طوكيو (وكالات)

شدد رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي الجنرال جو دانفورد أمس على التحالف القوي بين بلاده واليابان في رسالة إلى كوريا الشمالية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن الأرخبيل في حال وقوع أي هجوم.

والتقى دانفورد الذي يزور طوكيو ضمن جولة يقوم بها في آسيا، نظيره الياباني كاتسوتوشي كاوانو قبل لقاء رئيس الحكومة شينزو آبي. ويأتي هذا التحرك بعد تهديد بيونج يانج بإطلاق صواريخ على جزيرة غوام الأميركية في المحيط الأطلسي. وهذه الصواريخ العابرة للقارات ستمرّ فوق الأرخبيل الياباني.

وصرّح دانفورد «أعتقد أننا أوضحنا لكوريا الشمالية ودول المنطقة أن أي هجوم يستهدف أياً منّا يعادل الهجوم ضد البلدين» مضيفاً أن «الأمر بالغ الأهمية في إطار الردع النووي». وقال آبي من جهته «نقدر تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوضوح وضع كل الخيارات على الطاولة لحماية التحالف» بين البلدين.

إلى ذلك، أبلغ نائب سفير كوريا الشمالية في الأمم المتحدة الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش أن برنامج بيونج يانج للأسلحة النووية لن يخضع مطلقاً للتفاوض طالما «استمرت السياسة العدائية والتهديد النووي» من جانب الحكومة الأميركية.

وقالت البعثة الكورية الشمالية في الأمم المتحدة في بيان أمس الأول، إن جوتيريش تحدث هاتفياً مع نائب السفير كيم إن ريونج يوم الثلاثاء. وسفير كوريا الشمالية لدى المنظمة الدولية جا سونج نام موجود في بلاده حالياً.

وجاء في الرواية التي أوردتها البعثة الكورية الشمالية لما دار في الاتصال الهاتفي أن كيم قال لجوتيريش «طالما استمرت السياسة العدائية والتهديد النووي الأميركي فلن تضع كوريا الشمالية رادعها النووي الذي يستهدف الدفاع عن النفس على مائدة التفاوض أو تحيد بوصة واحدة عن الطريق الذي اختارته لنفسها..طريق تعزيز قوة الدولة النووية».