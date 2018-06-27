«التحالف» يقدم خدمات علاجية لأهالي الساحل الغربي

الحديدة (وام)
قدم فريق طبي ميداني تابع لقوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، خدمات علاجية لأهالي وأطفال المناطق المحررة والنائية على امتداد الساحل الغربي لليمن، وعمل على تضميد جراحهم جراء ما اقترفته أيادي الشر «الحوثية».
وتأتي هذه المبادرة الإنسانية لمساعدة الأهالي الذين لم يستطيعوا الذهاب إلى المستشفيات، وحرصاً على سلامة وأرواح المدنيين والتخفيف من وطأة معاناة أبناء الشعب اليمني نتيجة انتهاكات الميليشيات الحوثية الإرهابية الموالية لإيران. ولا تألو الفرق الطبية الميدانية التابعة لقوات التحالف العربي جهداً في تقديم الدعم الطبي والخدمات العلاجية إلى سكان المناطق المحررة في محافظة الحديدة، ضمن دورها الإنساني والإغاثي في اليمن، ومد يد العون والمساعدة للفئات المعوزة من المرضى والوصول إليهم في منازلهم وأماكن تواجدهم، ومدهم بالأدوية المطلوبة لحالتهم الصحية.
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وأضاف أن أيادي الميليشيات الحوثية خلفت مآسي حقيقية لدى أهالي الساحل الغربي الذين دفعوا ثمن القتل والتدمير والتخريب، وكان لا بد للفرق الطبية الميدانية التابعة لقوات التحالف العربي من الوصول إليهم، وخاصة في المناطق النائية، لتقديم العلاج اللازم لهم.
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من ناحيتهم أكد عدد من أهالي محافظة الحديدة الذين استفادوا من الخدمات العلاجية، أن التحالف العربي أنقذ سكان المناطق المحررة في الساحل الغربي من جرائم الميليشيات الحوثية وممارساتها الإرهابية ضد الشعب اليمني.