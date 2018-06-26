السعودية ترسل طائرتي إغاثة للحديدة

الرياض (وام)

انطلقت أمس طائرتان إغاثيتان سعوديتان، سيرهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحملان مواد إيوائية وغذائية إلى عدن، تمهيداً لنقلها إلى محافظة الحديدة، وتعتبر أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لإغاثة أهالي المحافظة اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على المركز قوله، إن الجسر الإغاثي يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بتفقد أحوال الأشقاء اليمنيين كافة لاسيما المناطق الأكثر تضرراً، ومنها الحديدة التي عانت كثيراً من سيطرة المليشيات الحوثية. وأوضح أن الطائرتين تحملان 70 طناً من المواد الإيوائية والغذائية تستهدف الأسر الأكثر تضرراً في المحافظة يرافقهما فريق متخصص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.