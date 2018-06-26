أبين تشيد بدعم الإمارات لقطاع التعليم

عدن (الاتحاد)

أشاد محافظ أبين، اللواء ابوبكر حسين سالم، بالدعم التنموي الذي تنفذه هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في تعزيز الخدمات الأساسية في المحافظات المحررة. وزار المحافظ أمس ثانوية «الدرجاج» التي تعد من المباني التعليمية القديمة الآيلة للسقوط، والتي تحتاج إلى مشروع متكامل لإعادة تأهيليها وتأثيثها ضمن المنحة الإماراتية المخصصة لدعم القطاع التعليمي في أبين وتطبيع العملية التربوية وتصحيح مسارها.

وأكد محافظ أبين أن الهلال الإماراتية تبنت مشروعاً متكاملاً لإعادة إحياء المدرسة من جديد، وفتح الصفوف الدراسية خلال العام القادم، معبراً عن تقديره الكبير للدور التنموي الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات في القطاع التربوي والتعليمي ومختلف القطاعات الخدمية الأخرى. وأضاف أن هناك بصمات واضحة للهلال الأحمر الإماراتية على مستوى أبين والمحافظات المحررة، موضحاً أن البنية التحتية في أبين تضررت جراء الحروب التي شهدتها ضد العناصر الإرهابية، وميليشيات الحوثي الانقلابية.