يمني يسمي مولوده «زايد» تيمناً بعظيم الأمة

الحديدة (وام)

أطلق المواطن اليمني منصور سعيد حسن جابر من سكان مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اسم «زايد» على مولوده الجديد، تيمناً بما يحمله هذا الاسم من معاني الخير والعطاء والحكمة التي اقترنت باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في خطوة تجسد مدى حب وعرفان أبناء الشعب اليمني الشقيق للإمارات وقيادتها وشعبها الكريم.

وقال منصور سعيد والد الطفل في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن اسم زايد الخير مازال حياً في قلوب اليمنيين بمواقفه التاريخية النابعة من أصالته التي لن ينساها أبناء اليمن. وزار فريق الهلال الأحمر الإماراتية في الساحل الغربي لليمن منزل الطفل اليمني «زايد»، وقدموا له وأخواته الهدايا والملابس الجديدة لإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن، وللتخفيف من وطأة حصار مليشيات الحوثي.