واشنطن (د ب ا)

أجرت الولايات المتحدة وإسرائيل محادثات أمنية في البيت الأبيض بشأن سوريا وإيران و ميليشيات «حزب الله». وذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية في موقعها الإلكتروني، أمس أن مستشار الأمن القومي الأميركي هربرت ريمون ماكماستر أجرى ليل الخميس الجمعة، محادثات مع وفد إسرائيلي برئاسة مدير الاستخبارات الإسرائيلية «الموساد» يوسي كوهين تناولت اتفاق «وقف التصعيد» في سوريا والموقف الإسرائيلي الرافض للوجود الإيراني بهذه البلاد، والأضرار التي لحقت بقدرات «حزب الله» جراء الحرب السورية، ومدى تأثيرها على الحزب اللبناني في تهديد الاستقرار بالمنطقة. وتابعت الصحيفة أن من بين المسؤولين الأميركيين رفيعي المستوى الذين شاركوا بالمحادثات، المستشار الخاص للرئيس ترامب لشؤون الشرق الأوسط جيسون جرينبلات.

وكان كوهين قد أعرب في 13 أغسطس الحالي عن مخاوف من تمدد النفوذ الإيراني في سوريا، قائلاً إن طهران تملأ الفراغ الذي خلفه «داعش» بعد خسارته أراض سورية وعراقية. وأوضح كوهين أن طهران توسع نفوذها بشكل مباشر من خلال القوات الإيرانية وعن طريق وكلاء محليين في لبنان والعراق وسوريا واليمن، مشيراً إلى أنها «لم تتخل عن هدفها الأساسي المتمثل بأن تصبح دولة على عتبة امتلاك أسلحة نووية، وأن الاتفاق النووي مع القوى العالمية ساعدها على الاقتراب من هذا الهدف وشجعها في عدوانها الإقليمي.