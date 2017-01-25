«دبي للجودة»: شراكة استراتيجية مع جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي لتطوير الجودة

دبي (الاتحاد)

أبرمت مجموعة دبي للجودة عقد شراكة إستراتيجية مع جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وحضر مراسم توقيع الشراكة فاطمة بطي المهيري رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، وسليمان عبد الخالق الأنصاري المدير التنفيذي لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.

وتندرج هذه الشراكة الاستراتيجية تحت إطار مساعي الطرفين لدعم وتطوير الجودة والتميز المؤسسي في مجال التربية والتعليم، والعمل على تعزيز مستوى جودة التعليم وتطوير الأداء التعليمي التي تسعى لتطبيقها جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بجانب تطبيق أحدث المبادرات والخطط الاستراتيجية التي ترمي إلى تحسين مستوى الأداء المهني والتعليمي، وإيجاد مناخ تربوي وتعليمي صحي ومشجع للابتكار.

وقالت فاطمة بطي المهيري: «نحن سعداء بالشراكة الاستراتيجية مع جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وهذا يعكس مدى حرصهم ودعمهم لتوجهات القيادة الحكيمة في خلق فرص تعليمية إبداعية لأبنائنا وبناتنا الطلبة، وإتاحة الفرصة لاستثمار قدراتهم في نتاجات ابداعية تعزز العملية التربوية والتعليمية في الدولة، وتعد هذه الشراكة إضافة نوعية مميزة للمجموعة، ونتاجاً لمسيرتنا وسعينا الدؤوب لترسيخ وتطوير وتعزيز مفاهيم وممارسات الجودة والتميز في القطاعات كافة، خاصة قطاع التعليم على المستويين الحكومي والخاص بالدولة، كما تعد دليلاً على جهود المجموعة في الالتزام بالتميز المؤسسي ومعايير الجودة العالمية، بهدف الوصول إلى الريادة، في ظل التحديات التي تواجه المؤسسات بالدولة، والعمل على ترسيخ مكانة الإمارات التنافسية على مستوى العالم، تأكيداً لموقعها الريادي كمركز عالمي للابتكار والجودة والتميز».

وقال سليمان الأنصاري: «نحن نسعى لعقد الاتفاقيات والشراكات مع مختلف الجهات والمنظمات إيماناً منَا بأن إحراز التقدم لا يتحقق إلا في إطار التعاون المشترك وتوزيع المسؤوليات، والنجاح في تطبيق أفضل المعايير المتفق عليها، وهو ما نجده متجلياً في مجموعة دبي للجودة، لما لها من باع طويل في إرساء أسس تطوير التعليم والأداء المهني، من خلال الخدمات والبرامج النوعية التي تقدمها». وأضاف: «اليوم تحقق الجائزة نقلة جديدة في إطار دعم وجودها، وتوسيع نطاق خدماتها التعليمية، بفضل الاستجابة الكريمة التي تفضلت بها مجموعة دبي للجودة لتوقيع اتفاقية ثنائية، تأذن ببدء مرحلة شراكة بين المؤسستين، في سبيل تحقيق تطلعنا المشترك، وسعينا لتجويد التعليم وتحسين مخرجاته، ونشر ثقافة التميز التعليمي بهدف تطوير التعليم، ودعم الممارسات الهادفة إلى تطوير النظم التربوية، باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة، سعياً إلى الارتقاء بالأداء التعليمي».

وتفتح مجموعة دبي للجودة الباب لمؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالدولة وخارجها كافة للشراكة الاستراتيجية، بهدف الاستفادة من الخدمات الاستشارية والدورات التدريبية لتطوير الأداء المهني والندوات المجانية والجوائز والمؤتمرات وورش العمل الخاصة بالجودة ومعايير التميز التنافسي بالأداء الوظيفي، كما توفر المجموعة لأعضائها خدمة المقارنات المعيارية، وقاعدة بيانات عريضة، تشمل الكثير من الموارد والمعلومات التي لا غنى عنها، والتي تعود بشكل إيجابي على بيئة العمل لدي المؤسسات، بما يمكنها من تطوير خريطة الطريق، نحو المضي بثقة لتحقيق التميز التنافسي.