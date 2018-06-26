تحذيرات من تفشي وباء «الحصبة» في أبين



تاريخ النشر: الأربعاء 27 يونيو 2018 عدن (الاتحاد) سجلت السلطات الصحية في محافظة أبين حالة وفاة جراء الإصابة بوباء «الحصبة» الذي بدأ بالتفشي في مديرية «المحفد» وسط مناشدة الأهالي إطلاق حملات تحصين عاجلة لمجابهة هذا الوباء القاتل. وأفادت مصادر صحية أن طفلاً في الثانية من عمره توفي جراء إصابته بوباء الحصبة، مشيرة إلى ضرورة التحرك من قبل السلطات الصحية والمنظمات الإغاثية لإنقاذ حياة المئات من الأطفال في قرى المديرية. وأضافت المصادر أن حالات الإصابة بالوباء بدأت بالانتشار في ظل توافد المرضى إلى المرافق الصحية بشكل شبه يومي من مناطق مختلفة بالمحفد، موضحة أن استمرار انتشار الوباء ينذر بكارثة إنسانية.