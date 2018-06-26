الحوثيون يصادرون أرصدة شركة «MTN» للاتصالات

صنعاء (وكالات)

اضطرت شركات ومراكز تجارية لوقف أنشطتها وغلق أبوابها في العاصمة اليمنية صنعاء، بسبب الجباية التي تفرضها عليها ميليشيات الحوثي وأعمال الابتزاز وفرض رسوم جمركية وضريبية خارج القانون لتمويل «المجهود الحربي» للميليشيات الحوثية.

وفي هذا السياق أصدرت محكمة حوثية أمراً بحجز أرصدة شركة «MTN» للاتصالات النقالة في جميع البنوك وشركات الصرافة، وذلك في خطوة لتمكين الميليشيات الانقلابية من الاستحواذ على أرصدة الشركة بذريعة ديون ضريبية متراكمة عليها. وجاء الحكم الذي أصدرته محكمة البدايات التجارية الأحد الماضي بناء على دعوى مرفوعة من مصلحة الضرائب الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي يقضي «بالحجز التنفيذي على أرصدة شركة إم تي إن للاتصالات النقالة في كافة البنوك والشركات الصرافية وحجز أي توريدات مالية يومية يتم إيداعها لحسابات الشركة لدى البنوك وشركات الصرافة وتوريدها إلى حساب مصلحة الضرائب».