تدمير مقر القيادة والسيطرة لـ «داعش» في تلعفر

سرمد الطويل، وكالات (عواصم)

أعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة للجيش العراقي، أمس، أن مقاتلات الجيش طراز «أف 16»، دمرت مقر قيادة وسيطرة لـ «داعش»، إضافة إلى مقر مخصص لاجتماعات قادة التنظيم الإرهابي في قضاء تلعفر غرب الموصل الذي تجري الاستعدادات لتحريره من قبضة المتشددين. وأسفرت الضربات عن دك مخزن للأسلحة والعتاد، ومعمل لتفخيخ العجلات، مشيرة إلى مقتل العديد من الإرهابيين. في الأثناء، استمرت التعزيزات العسكرية بالوصول إلى مناطق الارتكاز بمحيط تلعفر، حيث تموضعت وحدات كبيرة أمس، بينما أكد مصدر أمني في كركوك عبور وحدات تتألف من الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» معززة بأسلحة متوسطة وثقيلة، مدينة كركوك باتجاه قضاء تلعفر للمشاركة في العمليات المرتقبة لطرد «داعش» من أكبر معقل متبق بقبضته في العراق.

وقال المتحدث باسم «الحشد الشعبي» أحمد الأسدي إن 20 ألف مقاتل من هذه الميليشيات سيشاركون في عمليات تحرير تلعفر. وتطوق قوات «الحشد الشعبي» حالياً قضاء تلعفر من جنوب وغرب المنطقة، فيما تمركزت دفعات من الجيش، والشرطة الاتحادية، ووحدات مكافحة الإرهاب إلى المحور الشرقي، وتوزعت وفقاً للخطة الموضوعة باتجاه المواقع المرسومة لها.

وفي تطور متصل، أصدر جهاز مكافحة الإرهاب بياناً أمس، بشأن ما تم تداوله عن استبعاد الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي، نائب قائد الجهاز، عن معركة تحرير قضاء تلعفر. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً صباح أمس، يفيد بمنع الساعدي عن المشاركة في المعركة المرتقبة. وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان «جهاز مكافحة الإرهاب جزء من قيادة العمليات المشتركة ويأتمر مباشرة من قبل القائد العام للقوات المسلحة، وإن العمليات المشتركة تضع خطة تحرير المناطق وتقسم المحاور بين القطعات وفق قدراتها وإمكانياتها والعدو والأرض». وتابع «إننا نأخذ بنظر الاعتبار والأهمية، المحافظة على المناطق المحررة، خاصة الموصل بجانبيها، وكذلك المناطق الأخرى، وإمكانية أن تكون هناك عمليات تتزامن مع عملية تحرير تلعفر وحسب أوامر القائد العام والعمليات المشتركة، لذلك يتم تهيئة القوات والقيادات المناسبة».

بالتوازي، أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، أن قواته عثرت على مستشفى لـ«الدواعش» ومستودع للمتفجرات والذخيرة خلال تفتيش منطقة السرجخانة بالموصل القديمة، حيث تم الاستيلاء على 125 قاذفة صاروخية، و20 قاعدة صواريخ صنع محلي، و12 حاوية عتاد، إضافة لأحزمة ناسفة.