«الشرعية» تحرر مواقع استراتيجية في لحج وتعز

بسام عبد السلام، وكالات (عدن، صنعاء)

بدعم وإسناد من قوات ومقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تتوالى الانتصارات العسكرية لقوات الجيش اليمني والمقاومة في جبهة كرش باتجاه الراهدة بمحافظة لحج جنوبي اليمن. فقد حققت القوات تقدما ميدانيا كبيرا وتمكنت من السيطرة على مرتفعات الضواري الاستراتيجية وجبل ركب الخياشيم بمديرية القبيطة شمال محافظة لحج إضافة إلى السلسلة الجبلية في بيت حاميم المطلة على الراهدة جنوب تعز وجبل العصيدة المطل على منطقة السحي في عمليات عسكرية مباغتة أربكت صفوف ميليشيات الحوثي وأنهكت قدراتها العسكرية.

كما تمكنت قوات الجيش اليمني بقيادة اللواء فضل حسن العمري قائد المنطقة العسكرية الرابعة قائد محور كرش قائد اللواء الثاني حزم من محاصرة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران ودحر عناصرها في جبهة الراهدة في عمليات عسكرية نوعية مسنودة من قيادة التحالف العربي في عدن أسفرت عن مصرع العشرات في صفوف الحوثيين والسيطرة على عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتطهير المدينة وفك الحصار عن مدينة تعز. وأسفرت مواجهات الجيش اليمني والمقاومة من جهة والحوثيين من جهة أخرى عن تكبيد الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد فيما استعادت قوات الجيش والمقاومة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وأجبرت عناصرها على التراجع ووقوع عشرات الجرحى في صفوفها. وتواصل قوات الجيش اليمني والمقاومة تقدمها في جبهات الشريجة وحماله وطور الباحه والقبيطة وحيفان والسيطرة على مواقع استراتيجية من قبضة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وسط تهاوي دفاعاتها وتحصيناتها على وقع خسائرها المتوالية بمختلف جبهات القتال. وفي نهم شرقي صنعاء، أفادت مصادر عسكرية ميدانية باستكمال قوات الشرعية سيطرتها على سلسلة جبال «الرباح» وتطهيرها من ألغام وجيوب الميليشيات الحوثية.