أمن لحج: ملف مواجهة الإرهاب على رأس أولوياتنا

عدن (الاتحاد)

أكد العميد صالح السيد، مدير أمن محافظة لحج أن ملف الإرهاب وتجفيف منابعه على رأس أولويات الأجهزة الأمنية لتطبيع الأوضاع وتأمين المحافظة.

وقال إن الوضع الأمني في لحج في تحسن كبير، عقب تأمين مدينة الحوطة مركز المحافظة، لافتاً إلى أن الحوطة تعافت، وأصبحت آمنة عقب طرد العناصر الإرهابية واقتلاع أوكارها، وتجفيف منابع الإرهاب، والحد من انتشار الجريمة.

وأكد مدير أمن لحج أن هناك عناصر إرهابيه تأتي من خارج المحافظة من أجل تنفيذ أعمال خارجه عن القانون، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إفشال تنفيذ مخططاتهم في الحوطة وبقية مناطق لحج.

وأكد العميد السيد أن لحج أصبحت نموذجاً في ضبط الأمن والاستقرار، وتأتي تلك الجهود من قبل أفراد الأمن بالمحافظة ومن قبل أبناء لحج.

وأشار إلى أن القوات الأمنية نجحت كل خططها الأمنية للقضاء على العناصر الارهابية، وإنهاء المظاهر المسلحة في المدينة للحفاظ على حياة الأبرياء.

وقال مدير الأمن، إن «دراجات الموت والاغتيالات التي كانت تعيشها الحوطة ولحج لن تعود في ظل الجهود المبذولة والمتواصلة من مختلف الأجهزة الأمنية»، مضيفاً، «لحج لن تعود إلى مربع الفوضى والقتل والاغتيال مجدداً».