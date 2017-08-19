«الشرعية» مستعدة لفتح مطار صنعاء بشرط تسليمه لموظفي الدولة

نيويورك (وكالات)

قال عبدالملك المخلافي، وزير الخارجية اليمني، إن الحكومة الشرعية تتمسك بالحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث. وأبدى استعداد حكومته فتح مطار صنعاء شريطة تسليمه لموظفي الدولة.

وأضاف المخلافي، خلال جلسة خاصة بشأن اليمن في مجلس الأمن، أن مشاركة الانقلابيين في كل جولات المفاوضات جاءت للمناورة وكسب الوقت. واعتبر أن «الحرب فرضتها علينا عصابات تمردت على الشرعية المعترف بها دولياً». وقال: «وافقنا على مقترحات المبعوث الأممي في نهاية مباحثات الكويت». وأضاف أن «أمراء الحرب من الانقلابيين يكسبون المليارات فكيف يقبلون بوقف الحرب؟». وأشار المخلافي إلى أن أكثر من 4 آلاف شخص قتلوا في تعز منذ بداية الحرب بسبب الانقلابيين.

ودعا المخلافي مجلس الأمن إلى أن يوجه رسالة واضحة وقوية للطرف الذي يرفض السلام، مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية مستعدة لتقديم كل التنازلات لتحقيق السلام بشرط التمسك بالمرجعيات.

وقال إن اليمن عانى من الإرهاب، ونتعاون مع المجتمع الدولي لمحاربته، معتبراً أن الانقلابيين يتمسكون برفض السلام بسبب الدعم المادي واللوجيستي من إيران. وذكر المخلافي أن قائمة المعتقلين لدى الانقلابيين تتوسع باستمرار وسط صمت دولي.