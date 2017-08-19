90 جريحاً يمنياً يبدأون العلاج بالهند على نفقة الإمارات

نيودلهي، عدن (وام)

وصل إلى جمهورية الهند أمس 90 جريحاً يمنياً لتلقي العلاج على نفقة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وتابع وفد من سفارة الدولة في الهند إنهاء إجراءات وصول الجرحى ومرافقيهم، مقدماً لهم جميع التسهيلات اللازمة، بما من شأنه توفير الظروف النفسية لهم. وتتكفل «مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية» بعلاج هذه الدفعة من الجرحى اليمنيين، في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم، والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها جراء الحرب، والانتهاكات المتواصلة التي تشنها الميليشا الحوثية الانقلابية ضدهم.

وتواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية تقديم مساعداتها الإنسانية والإغاثية العاجلة لنازحي منطقة مريس بمحافظة الضالع اليمنية ضمن جهودها لدعم الشعب اليمني.

وتأتي المساعدات في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة بتوجيهات من القيادة الرشيدة للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية التي تعصف بسكان هذه المناطق بسبب الحرب التي يشنها الانقلابيون.