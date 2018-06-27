قرقاش: مصممون على إنهاء الحرب في اليمن

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ضرورة انسحاب ميليشيات الحوثي الإيرانية من مدينة الحديدة ومينائها، مؤكداً أن تأمين المدينة هو خطوة أساسية نحو الحل السياسي، ومشيراً إلى أن التحالف العربي يتصرف بمسؤولية وعقلانية في محاولة لتجنب المواجهة داخل المدينة ومؤكداً دعم جهود الأمم المتحدة في اليمن عموماً والحديدة خصوصاً.

وقال معاليه في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر «لنقل العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، فإن تحرير الحديدة أمر أساسي، نحن مصممون على إنهاء هذه الحرب، أولويتنا هي الانسحاب السلمي للميليشيات الحوثية من المدينة والميناء»، وأضاف «تأمين الحديدة هو خطوة أساسية نحو خاتمة سياسية، وبخلاف ذلك ستظل عقلية الحلول ذات الفائدة الصفرية وفائدة الاستغلال من اقتصاد الحرب هي السائدة». وأردف معاليه «يتصرف التحالف بمسؤولية وعقلانية في محاولة لتأمين الحديدة بسلام وتجنب المواجهة، ومع ذلك فإن تحقيق أهدافنا أمر ضروري لإنهاء الحرب في اليمن».

وختم معاليه تغريداته بقوله «نواصل دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة في الحديدة واليمن، سوف تتسارع عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة مع قرار الحوثي بالانسحاب من الحديدة وتجنب المواجهة».