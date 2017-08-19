الألعاب الإلكترونية تهدد العقول والخصوصية

(استطلاع) منى الحمودي، جمعة النعيمي، عمر الأحمد

لا تزال الألعاب الإلكترونية تشكل هاجساً لدى مؤسسات التنشئة الاجتماعية لما تمثله من آثار سلبية على النشء والشباب الذين يستخدمونها على مدار الساعة ويتركون عقولهم فريسة لها، فقد انتشرت في الآونة الأخيرة ألعاب إلكترونية وأخرى في الهواتف الذكية في المجتمعات العربية والخليجية، فلا يكاد يخلو بيت من هذه الألعاب التي تطالب اللاعبين بمعلومات شخصية، بل باتت تشكل جزءًا لا يتجزأ من حياة الأبناء الكبار منهم والصغار، ناهيك عن قيام بعض الآباء والأمهات بشرائها وجلبها لأبنائهم بغرض المتعة والتسلية، متجاهلين بذلك مدى خطورة هذه الألعاب بالنسبة لأبنائهم.

على الرغم من تقديم الجهات المختصة تحذيرات شديدة حيال هذه الألعاب، خاصة تلك التي تقوم بالتحري عن هوية الشخص وموقعه، ما يُعتبر انتهاكاً لخصوصية اللاعبين المشاركين في هذه الألعاب الإلكترونية، إلا أنها لا تزال متاحة وتحصد يومياً المزيد من المهتمين بها، وأصبح مصنعو ومنتجو الألعاب الإلكترونية يستخدمون هذه الألعاب الخطرة، بغية التجسس على حياة الناس ومواقعهم، وما يكون من أمور خاصة تتعلق بحياتهم ومستقبلهم، فاللاعبون يلهثون وراء هذا النوع من الألعاب التي أضحت هاجس البعض في حياته اليومية.

ورصدت وسائل إعلام العديد من حالات الاختفاء والجنون والاعتداء والسرقة من خلال الألعاب الإلكترونية التي تنشر السلوكيات الخاطئة والمقلقة بين أفراد المجتمع حول العالم، فقد لقي أحد اللاعبين مصرعه بسبب اقتنائه لعبة الحوت الأزرق في إحدى الدول الأجنبية، إضافة إلى لعبة «مريم» التي لاقت إعجاب الكثيرين واهتمامهم، وهي إحدى الألعاب المستخدمة لجذب اللاعبين وغسل أدمغتهم ومعرفة أسرارهم، لهدف ما، فضلاً عن العديد من الجرائم والحوادث الأخرى التي ارتكبها اللاعبون الذين يبحثون عن المتعة والتسلية، ولا يدركون مدى العقبات والمخاطر التي تتهددهم فيما بعد، الأمر الذي يتطلب زيادة الرقابة من قبل الأسر والأهالي مع الجهات المختصة ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وتسلط «الاتحاد» في هذا الاستطلاع الضوء على مخاطر إدمان هذه الألعاب الإلكترونية، وما تحمله من آثار سلبية على سلوك وعقلية مستخدميها، فقد ذكرت مريم أحمد أنها لاحظت قدوم شاب عشريني في فترة ما بعد الظهر ليجلس مع ابنها بشكل يومي تقريباً، وفي أول الأيام تجاهلت الأمر، وقالت لربما أنه أحد أبناء الحي، وشاهدته يدخن في إحدى المرات، ما جعلها تستفسر من ابنها البالغ من العمر 16 عاماً عن هذا الشاب، ليتضح أن ابنها تعرف عليه عن طريق أحد تطبيقات الهواتف المتحركة، والتي تعرض المعلومات الشخصية للاعب وموقعه الجغرافي، ومعلومات التواصل معه، وبذلك تواصل معه الشاب الذي عرض عليه القدوم للمنزل للتعرف عليه أكثر، ما جعلها تنهره عن القيام بمثل هذه الأمور وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية مع الغرباء، والذين قد يكونوا رفقاء سوء، أو يتسببوا بمشاكل هو بغنى عنها، لافتةً إلى أن مثل هذا الموقف جعل ابنها في وعي أكثر حول هذه الألعاب، حتى أنه بات يستفسر منها حول الأحكام والشروط لبعض الألعاب التي تطلب معلومات شخصية أو تحديد مواقع.