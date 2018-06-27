محمد بن راشد: سالم البدواوي رجل يحمل معاني الشهامة الإماراتية

تحرير الأمير (دبي)
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بشهامة مأمور جوازات حتا سالم البدواوي الذي تصرف بروح إنسانية عالية جداً مع مسافر سوري الجنسية وأسرته بعد أن تعطلت مركبته أول يوم من أيام عيد الفطر أثناء توجهه لقضاء إجازة العيد في سلطنة عمان الشقيقة، حيث أعاره سيارته الخاصة من نوع «لاند كروزر» لمدة 5 أيام ليكمل رحلته إلى السلطنة، ولم يكتف بذلك بل قام أيضاً بصيانة مركبته.
وقال سموه عبر «تويتر»: «سالم البدواوي.. موظف حكومي.. ومواطن إماراتي.. ورجل يحمل معاني الشهامة الإماراتية».
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وتوجه اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذه المكرمة الطيبة للوكيل أول سالم البدواوي، والتي تأتي لتعكس حرص سموه على تقدير جهود العاملين المتميزين في تأدية واجبهم والثقة بتلك الجهود، مؤكداً أن كافة المنتسبين للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي حريصون على ترجمة رؤية وتوجهات سموه التي يؤكد فيها أن السعادة هي أسلوب حياة مجتمع الإمارات، والهدف الأسمى للعمل الحكومي.
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