محمد بن راشد: سالم البدواوي رجل يحمل معاني الشهامة الإماراتية

تحرير الأمير (دبي)

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بشهامة مأمور جوازات حتا سالم البدواوي الذي تصرف بروح إنسانية عالية جداً مع مسافر سوري الجنسية وأسرته بعد أن تعطلت مركبته أول يوم من أيام عيد الفطر أثناء توجهه لقضاء إجازة العيد في سلطنة عمان الشقيقة، حيث أعاره سيارته الخاصة من نوع «لاند كروزر» لمدة 5 أيام ليكمل رحلته إلى السلطنة، ولم يكتف بذلك بل قام أيضاً بصيانة مركبته.

وقال سموه عبر «تويتر»: «سالم البدواوي.. موظف حكومي.. ومواطن إماراتي.. ورجل يحمل معاني الشهامة الإماراتية».

إلى ذلك أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترقية الوكيل سالم عبدالله بن نبهان البدواوي، مأمور جوازات في منفذ حتا الحدودي التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إلى رتبة وكيل أول، وذلك اعتباراً من تاريخ 16 يونيو 2018 أول أيام عيد الفطر السعيد، جاء ذلك تثميناً من سموه لموقف الوكيل أول سالم خلال موقفه مع أحد المسافرين عبر المنفذ بإيجابية فريدة كما وصفها سموه، وذلك بعد أن تعطلت مركبة المسافر خلال مروره بمنفذ حتا في يوم الجمعة أول أيام العيد، فما كان منه إلا أن قدم له سيارته لاستكمال عطلته رفقة أهله إلى سلطنة عمان.

وتوجه اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذه المكرمة الطيبة للوكيل أول سالم البدواوي، والتي تأتي لتعكس حرص سموه على تقدير جهود العاملين المتميزين في تأدية واجبهم والثقة بتلك الجهود، مؤكداً أن كافة المنتسبين للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي حريصون على ترجمة رؤية وتوجهات سموه التي يؤكد فيها أن السعادة هي أسلوب حياة مجتمع الإمارات، والهدف الأسمى للعمل الحكومي.