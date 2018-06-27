أختام جديدة للمسافرين في مطار أبوظبي حتى نهاية 2018



تاريخ النشر: الأربعاء 27 يونيو 2018 أبوظبي(الاتحاد) أعلنت مطارات أبوظبي عن مبادرة جديدة احتفاءً بعام زايد من خلال تعاون مطار أبوظبي الدولي مع إدارة الجوازات لطرح أختام جديدة للهجرة والجوازات، حيث سيحظى جميع المسافرين الوافدين والمغادرين عبر المطار بأختام دخول وخروج تحمل شعار «عام زايد» على جواز سفرهم عوضاً عن الأختام المعهودة، وذلك حتى نهاية العام الجاري. وبهذه المناسبة، قال عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي: تضع مطارات أبوظبي السياسات والممارسات الحكيمة التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على رأس أولوياتها، حيث تسعى باستمرار إلى توفير خدمات ومرافق وفق أعلى المعايير للضيوف القادمين. وأضاف: جاءت تلك الخطوة لتؤكد التزامنا المتواصل تجاه تطبيق نهج وقيم ومبادئ الوالد المؤسس.