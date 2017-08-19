محمد بن راشد ومحمد بن زايد: العمل الإنساني جزء من تاريخنا وقيمنا وثقافتنا

دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن العمل الإنساني الإماراتي هو جزء منا، ومن تاريخنا وقيمنا وثقافتنا، وهو جزء ممتد من زايد الخير وحتى يومنا.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: «يحتفل العالم باليوم العالمي للعمل الإنساني، وتحتفل معه دولة الإمارات بصفتها الأولى عالمياً في هذا المجال».

وتابع سموه: «ستبقى الإمارات رائدة ومشاركة وداعمة للعمل الإنساني الدولي.. وسيبقى أبناء الإمارات سفراء خير في كل أركان الدنيا».

إلى ذلك، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن العمل الإنساني جسر الإمارات الممتد للمحتاجين والمنكوبين.

وقال سموه في تغريدات عبر حساب سموه الرسمي في «تويتر»، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: «منذ تأسيسها ونهج الإمارات في العمل الإنساني ارتبط بالمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتكرس بمنظومة عمل متواصلة برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله».

وأضاف سموه: «فخور بطاقات أبناء الإمارات بمجال العمل الإنساني وعملهم الدؤوب والمستمر الذي رسم البسمة على وجوه المحتاجين، وزرع الفرح في قلوبهم».

وتابع سموه: «الإمارات واحة خير وعطاء، وستظل يدها ممدودة لمؤازرة الإنسان دون تمييز، وستواصل العمل لنشر الخير والأمل والسلام، والعمل الإنساني الإماراتي ساهم في رفع المعاناة عن المحتاجين، وشكل بارقة أمل للمنكوبين بعيداً عن الأجندات والمصالح الضيقة».