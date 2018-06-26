المونديال في مثل هذا اليوم 27 يونيو.. ثأر الـ 44 عاماً



تاريخ النشر: الأربعاء 27 يونيو 2018 في مثل هذا اليوم من عام 2010، أقيمت مباراة ألمانيا وإنجلترا في دور الـ 16 في البطولة التي استضافتها جنوب أفريقيا للمرة الأولى في القارة الأفريقية، ونجح المنتخب الألماني في تحقيق الفوز بـ 4 أهداف مقابل هدف وحيد، ليتأهل «المانشافت» إلى ربع نهائي البطولة، عندما كانت النتيجة تشير إلى 2-1 لمصلحة ألمانيا أرسل اللاعب الإنجليزي فرانك لامبارد كرة قوية ارتطمت بالعارضة وتجاوزت خط المرمى وخرجت، ولعدم وجود تقنية خط المرمى في تلك البطولة فإن الهدف لم يحتسب، أعادت هذه الحادثة الأذهان إلى نهائي كأس العالم 1966 بين المنتخبين، عندما سجل جيف هوريست هدف بنفس الطريقة والحكم احتسبه على الرغم من أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى، ليستعيد الألمان ثأر 66 بعد 44 عاماً.