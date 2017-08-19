تغريم براد وأنجيلينا 500 ألف يورو



تاريخ النشر: السبت 19 أغسطس 2017 باريس (أ ف ب) كشفت وسائل إعلام أن القضاء الفرنسي أصدر قبل أشهر حكماً على شركة يملكها الزوجان الممثلان براد بيت وأنجيلينا جولي بدفع نصف مليون دولار لفنانة فرنسية كانت تعمل فيها. وحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة «ليبراسيون»، قضت محكمة الاستئناف في باريس لمصلحة أوديل سودان الفنانة المتخصصة في الأعمال البصرية التي كانت تعمل في شركة شاتو ميرافال، وهذه الشركة مملوكة منذ العام 2008 للزوجين الممثلين الأميركيين اللذين باشرا في الآونة الأخيرة إجراءات الطلاق. وتتهم الفنانة التشكيلية، براد بيت بأنه نسب لنفسه تصميم الإضاءة الذي ابتكرته لمنزل قديم يعود إلى القرن السابع عشر والمساحات الواسعة من الغابات المحيطة به.