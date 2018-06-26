إدارة «المانشافت» تعاقب عضوين في الجهاز الفني

فاتوتينكي (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه لن يعهد بأي مهمة رسمية في مباراته المقبلة، ضمن كأس العالم، إلى عضوين في جهازه الفني لمسؤوليتهما عن إشكال مع الجهاز الفني للمنتخب السويدي.

وكان المنتخب الألماني قد تقدم باعتذار من نظيره السويدي، على خلفية التوتر الذي شهده ختام مباراتهما في الجولة الثانية للمجموعة السادسة السبت الماضي، إثر الاحتفالات المبالغ بها لأفراد في الجهاز الفني للمانشافت، بعد فوزه في الوقت بدل الضائع 2-1.

وأوضح الاتحاد أنه في إطار التحقيق الذي فتحه الاتحاد الدولي «الفيفا»، قدم استنتاجاته الخاصة حول سلوك عضوين في جهازه الفني هما أولي فويت من القسم الإعلامي، وجورج بيهلو المسؤول عن الخدمات اللوجستية خلال سفرات المنتخب.

وتواجد الرجلان على مقاعد البدلاء الألمانية السبت، واحتفلا بالفوز بحركات اعتبرها السويديون استفزازية، بعد هدف الفوز الذي سجله توني كروس في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وكرر الاتحاد الألماني أنه يرى أن هذه الحركات «غير لائقة»، وأنه يأسف لحصولها، مشيراً إلى أن الرجلين اعتذرا، وتابع أنه بغض النظر عن احتمال فرض عقوبات من قبل الفيفا، قرر ألا يكلف الرجلين بأي مهمة في الملعب خلال المباراة المقبلة ضد كوريا الجنوبية اليوم.

ووفقاً للوائح الفيفا، يحق لكل منتخب أن يتواجد 11 من جهازه الفني على مقاعد البدلاء في كل مباراة، بما في ذلك المدرب.

ويضم الوفد الألماني المحيط باللاعبين 51 شخصاً، بمن فيهم المدربون، والمحللون والأطباء وأخصائيو العلاج الطبيعي، وأفراد معنيون بالإعلام والأمن والخدمات اللوجستية، وثلاثة طهاة، فضلاً عن المسؤولين عن التسويق والفنيين.

وكانت مباراة السويد فاصلة بالنسبة للمنتخب الألماني حامل اللقب، إذ كان يحتاج للفوز بعد خسارته أمام المكسيك في الجولة الأولى (صفر-1).