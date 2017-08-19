«كسوف للقلب والشمس» في أميركا..

ميامي (وكالات)

وجدت المغنية البريطانية بوني تيلر في الكسوف الكلّي للشمس المرتقب في الولايات المتحدة في 21 أغسطس الجاري، فرصة فريدة لأداء أغنيتها الشهيرة «كسوف القلب الكليس» (توتال إيكليبس أوف ذا هارت).

وستؤدي المغنية البالغة من العمر 66 عاماً والتي تعد من الرموز الفنية التي طبعت الثمانينيات، أغنيتها الشهيرة على متن باخرة سياحية تابعة لشركة «رويال كاريبيان كروز لاين» الأميركية.

وقال مايكل بيلي المدير العام للشركة في حديث لمجلة «تايم» الأميركية، إنه «خيار مناسب في هذا الوقت التاريخي».

وستبدأ الظاهرة مع كسوف جزئي في شمال غرب الولايات المتحدة، بعيد الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش. ثم يصبح الكسوف كلياً فوق ساحل ولاية أوريغون عند الساعة 17:16 ت غ، ثم يتابع ظل القمر على الأرض مساره إلى الجنوب الشرقي لتختتم عند الساعة 18:48 ت غ فوق كار

ووصولاً إلى أوروبا.. لن يُشاهد الكسوف الكامل سوى في المنطقة البالغ عرضها 113 كيلومتراً، أما الكسوف الجزئي فيمتد إلى خارجها، وصولاً إلى ألبرتا في كندا شمالاً، والبرازيل جنوباً إنْ كانت السماء صافية وسمحت بذلك. حتى أنه سيشاهد في الغرب الأوروبي،خصوصاً في فرنسا وبريطانيا مع اقتراب غروب الشمس.

وحسب تقدير مؤسسة «تشالنجر جراي آند كريسماس»، أن العاملين سيقتطعونها من يوم عملهم الاثنين 21 أغسطس للقيام والخروج من مكاتبهم لمتابعة الكسوف الذي سيستغرق دقيقتين ونصف دقيقة تقريباً.