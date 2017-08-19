«كسوف للقلب والشمس» في أميركا..

ميامي (وكالات)
وجدت المغنية البريطانية بوني تيلر في الكسوف الكلّي للشمس المرتقب في الولايات المتحدة في 21 أغسطس الجاري، فرصة فريدة لأداء أغنيتها الشهيرة «كسوف القلب الكليس» (توتال إيكليبس أوف ذا هارت).
وستؤدي المغنية البالغة من العمر 66 عاماً والتي تعد من الرموز الفنية التي طبعت الثمانينيات، أغنيتها الشهيرة على متن باخرة سياحية تابعة لشركة «رويال كاريبيان كروز لاين» الأميركية.
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وستبدأ الظاهرة مع كسوف جزئي في شمال غرب الولايات المتحدة، بعيد الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش. ثم يصبح الكسوف كلياً فوق ساحل ولاية أوريغون عند الساعة 17:16 ت غ، ثم يتابع ظل القمر على الأرض مساره إلى الجنوب الشرقي لتختتم عند الساعة 18:48 ت غ فوق كار
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وحسب تقدير مؤسسة «تشالنجر جراي آند كريسماس»، أن العاملين سيقتطعونها من يوم عملهم الاثنين 21 أغسطس للقيام والخروج من مكاتبهم لمتابعة الكسوف الذي سيستغرق دقيقتين ونصف دقيقة تقريباً.