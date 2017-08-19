للمكفوفين.. مجلة وفرص عمل في الصحافة

القاهرة (رويترز)

صدرت مجلة تخاطب المكفوفين بلغتهم، بل وتوفر لهم فرص عمل في المجال الصحفي في مصر، حيث يتلمس أكثر من ثلاثة ملايين كفيف طريقهم للتعلم والثقافة. ويقول أحمد المراغي، رئيس تحرير مجلة «الأخبار برايل»، الصادرة عن مؤسسة أخبار اليوم، الطريق لم يكن مفروشاً بالورود، لكننا تغلبنا على الصعاب والمعوقات التي واجهتنا بحكم أن الفكرة جديدة وغير مسبوقة في سوق الصحافة في مصر.

ويضيف «الجهة الرسمية المسؤولة عن إصدار الترخيص الصحفي وقفت مندهشة أمام أول عدد تجريبي أرسلناه لها، لأن ببساطة جميع أوراق المجلة كانت بيضاء ناصعة ليس فيها سوى نقاط بارزة، فتعين علينا إرسال أحد المحررين لقراءة المحتوى ثم إرسال نسخة مطبوعة تقليدية». ومجلة «الأخبار برايل» شاملة عامة تضم مختلف الأقسام الرياضية والفنية والسياسية، وتغطي مختلف فنون الصحافة من تحقيق وحوار وأخبار. ويتكون فريق عملها من نحو عشرة محررين جميعهم من المكفوفين، يملك بعضهم خبرات سابقة في العمل الصحفي، فيما وجد البعض الآخر فرصته الأولى في المجلة. ويتم العمل على إطلاق الموقع الإلكتروني للمجلة والذي سيتيح لجميع المكفوفين الاطلاع عليها بطريقة برايل أو برنامج التصفح الناطق، وعلى مستوى النسخة الورقية، يتطلع فريق «الأخبار برايل» إلى تخطي المجلة الحدود الجغرافية والانتشار إقليمياً.